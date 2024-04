Lange war es still hier, weil ich auch verdammt lange an einem Fantasy-Roman gearbeitet hatte, der mir wirklich einiges abverlangt hat.

2020 hatte ich den siebten Nuareth-Roman das erste Mal angekündigt, schon da aber lief es erstmal zäh. Andere Projekte kamen dazwischen, dann hatte ich wieder den Eindruck, der Fantasy-Roman entwickle sich nicht so, wie ich mir das wünschte, trotzdem ging ich Ende 2021 davon aus, dass der Roman 2022 erscheinen würde.

Es kam anders: Im Sommer 2022 zog ich die Reißleine, wollte nicht länger Sklave des »Sunken Cost Effect« sein und legte das Projekt auf Eis.

Ich konnte nicht loslassen

Trotzdem ließ es mich nicht los. Fast 200.000 Wörter hatte ich schon geschrieben, wovon noch etwa 120.000 aktuell waren. All das für die Tonne? Nach Abschluss von LandXcape wollte ich es nochmal versuchen, fasste aber wieder nicht Tritt, verordnete mir im Sommer 2023 schließlich sogar eine mehrwöchige Auszeit vom Schreiben insgesamt – und dann biss ich mich durch.

Im November 2023 waren die beiden Teile (für nur ein Buch war das ganze zu lang geworden) endlich abgeschlossen und gingen ins Lektorat. Bibbernd wartete ich auf das Urteil von Anja, die alle Nuareth-Romane kennt und schon die letzten lektoriert hat. War das, was ich über drei Jahre mit viel hin und her geschrieben hatte, noch stringent? Oder hatte ich mich vollends verrannt und totalen Schrott abgegeben?

Ok, der Spannungsaufbau ist jetzt für die Katz, ich sehe es ein: Klar hatte Anja was zu meckern (sie hat IMMER was zu meckern, dafür bezahle ich sie ja auch 🙂 ), einige der Charaktere trieben sie sogar schier in den Wahnsinn. Ich habe bei ihren Kommentaren immer viel zu lachen :-D.

Aber im Großen und Ganzen gefiel ihr die Geschichte, die nötigen Änderungen hielten sich ihrer Meinung nach in Grenzen.

Diese Änderungen sind nun auch schon eingearbeitet. Beide Teile liegen bei Testlesern und auch von denen ist das Feedback bislang überwiegend positiv. Also gilt letztlich doch: Was lange währt, wird endlich gut? Nun, wir werden es bald herausfinden.

Bald ist es soweit

Jedenfalls kann ich jetzt mit Überzeugung ankündigen: Im Mai/Juni wird Teil 1 erscheinen, Teil 2 wird 6-8 Wochen später folgen, zunächst beide als eBook, aber ein Print wird es auch geben. Die Cover sind derzeit in Arbeit, die werde ich euch hier bald vorstellen.

Da würde mich interessieren: Was ist eigentlich euer Lieblingsroman, in dem Drachen die Hauptrolle spielen?

Aktuell warte ich nun noch auf das Testleser-Feedback – und diese Zeit habe ich schon für Nuareth #9 genutzt. Es soll ein weiterer Dämonen-Roman werden, so wie Dämonengrab, diesmal wird es aber nicht in einem Dungeon spielen. Der Plot steht schon grob und mich juckt es bereits in den Fingern, dafür in die Tasten zu hauen.

Aber nun bringen wir erstmal die Drachen in die Luft. Stay tuned …!