Flucht ins Ruhrgebiet

Im Januar kontaktierte mich unverhofft mein Spielbuch- und Mantikore-Buddy Swen Harder. Er hätte da was. Neugierig rief ich ihn an und erfuhr, dass er Co-Autoren für eine Reihe von Escape-Kartenspielen mit besonderem Ansatz suchte, die er mit seiner Schwester Corinna Harder konzipiert hatte.

In der LandXcape-Reihe des Groh Verlages muss man zwar auch Rätsel lösen, aber es geht nicht darum, aus einem verschlossenen Raum zu fliehen, sondern man »reist« während der Knobeleien in einer Region herum, lernt spannende Orte kennen und erfährt nebenbei noch Wissenswertes über die Gegend, um so vielleicht angeregt zu werden, die Region mal selbst zu besuchen.

Für eine Ruhrgebiets-Edition wurde noch ein Autor gesucht und da hatte Swen mich im Visier. Zunächst war ich ein wenig zögerlich, weil Rätsel zu designen eigentlich nicht so mein Steckenpferd ist, aber dann sagte ich doch zu und das Abenteuer begann.

Mittlerweile ist das ganze fertig und in der Druckerei, am 21. Oktober wird »LandXcape – Das Erbe des Stahlbarons« erscheinen. Es umfasst 50 Karten und jagt euch quer durch das Revier. Ich habe im Vorfeld viele der Orte, die man über die Karten kennenlernt, selbst zum ersten Mal besucht. Wie das so ist, Sehenswürdigkeiten vor der eigenen Haustür kann man sich ja immer mal angucken, also war ich bis vor Kurzem z.B. noch nie auf Zollverein, obwohl ich mehr als zehn Jahre in Essen gewohnt habe.

Das ganze war eine spezielle Herausforderung. Zwar sollte auch hier eine Geschichte erzählt werden, allerdings ist die Zahl der Karten auf 50 begrenzt, da hieß es, sich kurz zu fassen. Mir mehr als 20 Rätsel auszudenken wurde gegen Ende auch recht anstrengend, dann galt es jedoch auch noch, den Layoutern zu erklären, was auf den Karten zu sehen sein muss, damit die es so umsetzen, dass die Rätsel auch funktionieren.

Das erforderte ein paar Überarbeitungsschleifen, aber die sind nun abgeschlossen. Ich bin gespannt auf das fertige Produkt, das schon in diversen Online-Shops vorbestellt werden kann.

Weitere Infos und ein paar Beispielkarten findet ihr hier.