Drachenheim – Die Nuareth-Romane 7+8 sind erschienen!

Endlich ist es soweit: Nach drei Jahren intensiver Arbeit mit einigen Höhen und Tiefen und sage und schreibe fünf Jahre nach Königsfeuer, ist mein neues Werk nun als Zweiteiler verfügbar. Die Verschwörung von Drachenheim ist schon seit Ende Mai erhältlich und seit heute nun auch der zweite Teil, Dunkel über Drachenheim.

Zur Feier des Tages gibt es von heute bis zum 7. Juli 2024 das eBook zu »Die Verschwörung von Drachenheim« für nur 99ct!

Zurück nach Nuareth

Drachenheim entführt euch erneut in meine Fantasy-Welt Nuareth, erstmals in den Westteil des Kontinents. Es geht um Drachen, um Magie und um finstere Verschwörungen. Dabei habe ich mir im ersten Teil Zeit gelassen, um das Setting und die Charaktere einzuführen, während der alternde Gardist Gosek der titelgebenden Verschwörung nachspürt. Im zweiten Teil ist dann mehr Action angesagt. Wie so oft, habe ich hier die Handlung verdichtet und die zweite Hälfte des zweiten Teils spielt an einem einzigen, schicksalhaften Tag.

Auch als Print erhältlich

Nachdem die anderen Nuareth-Romane noch über Verlage als Print erschienen, gibt es Drachenheim auch als Print zu – für die heutige Zeit – günstigen Preisen. Alle, die das haptische Erlebnis eines gedruckten Buches schätzen, können sich also trotzdem auf die Romane freuen.

Nuareth #9 ist schon weit fortgeschritten

Bei Instagram habe ich es schon mal angedeutet: Der nächste Nuareth-Roman ist schon in Arbeit. Tatsächlich stehe ich sogar vor der Fertigstellung der ersten Fassung, sodass ein Release Ende des Jahres nicht ausgeschlossen ist. Es wird ein weiterer Dämonen-Titel, also Horror trifft Fantasy wie bei Dämonengrab. Diesmal geht es aber nicht in einen finsteren Dungeon, sondern einen Wachturm im Nirgendwo, der ein finsteres Geheimnis birgt. Mehr dazu hoffentlich in Kürze.

Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Lesen von “Die Verschwörung von Drachenheim” und “Dunkel über Drachenheim”. Eure Meinung und euer Feedback sind mir sehr wichtig, also zögert nicht, mir eure Gedanken und Eindrücke mitzuteilen – wenn es euch gefallen hat, dann gern als Rezension bei Amazon 🙂



Viel Spaß beim Eintauchen in die magische Welt von Drachenheim.

Auf nach Nuareth!