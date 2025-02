Neues aus Nuareth – Dämonenturm

Auch wenn hier auf dem blog nicht viel passiert ist, war ich doch fleißig und habe einen neuen Nuareth-Roman fertiggestellt. Wie in Dämonengrab geht es zwar wieder um Dämonen, aber der Titel ist komplett eigenständig und unabhängig von Dämonengrab zu lesen, abgesehen von der Welt Nuareth und dem gruseligen Unterton gibt es keine Überschneidungen.

Worum es geht, könnt ihr hier auf der Subseite zu Dämonenturm nachlesen. Das Buch hat knapp 320 Seiten und erscheint sowohl als eBook, als auch als Print am 12. Februar. Ich bin sehr gespannt, wie es bei euch ankommt.

Während das Buch im Lektorat war, habe ich auch schon fleißig an neuen Ideen gearbeitet. Aktuell plane ich einen Fantasy-Mehrteiler, der NICHT in Nuareth angesiedelt sein wird, sondern stattdessen in einer Welt mit Elfen, Zwergen und Orks. Der erste Teil ist schon zur Hälfte fertig, allerdings werde ich diese Serie erst veröffentlichen, wenn schon mehrere Teile zuminest grob im Kasten sind, sodass mit einer Veröffentlichung in diesem Jahr nicht zu rechnen ist.

Darüber hinaus jongliere ich noch mit einigen Spielbuchideen, aber bis lang hat mich noch keine so überzeugt, dass ich damit begonnen hätte. Schauen wir mal, was sich an der Front weiter tut.